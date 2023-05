Bambino di 6 anni sbranato da un leone, choc in uno zoo di Gaza. La famiglia: «Non è entrato, era vicino al recinto»

Un bambino palestinese è stato sbranato a morte da un leone in uno zoo privato nella Striscia di Gaza. L'episodio è avvenuto lunedì 1 maggio. Le forze di polizia del territorio costiero, gestite dal gruppo Hamas hanno detto che Hamada Iqtiet, 6 anni, ha scavalcato la recinzione dello zoo nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza, ed è passato attraverso un'apertura nella gabbia prima che il leone lo sbranasse.

Attualmente è in corso un'indagine. La famiglia del ragazzo ha contestato la ricostruzione delle forze dell'ordine, sottolinenando che Hamada - che stava visitando il parco Asdaa con sua madre e altri membri della famiglia, secondo i parenti - aveva raggiunto solo un recinto esterno, dove si trovava il leone, quando è stato attaccato.

Quella del piccolo Hamada è stata la prima morte causata da un animale custodito in uno zoo privati in Palestina. Gaza ha diversi piccoli zoo privati ​​dove gli animali sono tenuti in condizioni deplorevoli.

דיווח בעזה - הילד חמאדה נידאל אקטת בן 6, מהעיר חאן יונס שבדרום רצועת עזה ננשך בראשו על ידי אריה, לפני זמן נקבע מותו. pic.twitter.com/2JDBDtvMep — יוני בן מנחם yoni ben menachem (@yonibmen) May 1, 2023

Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sono particolarmente nervosi perché hanno sofferto a causa dei ripetuti combattimenti tra Israele e i governanti di Hamas di Gaza, abbandono, fame e mancanza di cure mediche.

I gruppi internazionali per il benessere degli animali hanno effettuato diverse missioni per evacuare gli animali, in particolare i leoni, verso rifugi sicuri in Giordania e in Africa.