McDonald's, bambina si ustiona con i bocconcini di pollo: 800mila euro di risarcimento

Si ustiona con i Chicken McNugget, i bocconcini di pollo del McDonald's, e il tribunale le riconosce un risarcimento di 800mila dollari (circa 720mila euro).

La piccola Olivia Caraballo ora ha 8 anni. Il fatto risale invece al 2019, quando ne aveva appena 4. Si era fermata insieme alla mamma in un drive-thru del fast food e aveva ritirato il pranzo, quando uno dei bocconcini di pollo è caduto sulla sua gamba ustionandola gravemente. Così, era scattata la denuncia e la causa legale.

Il risarcimento record

La giuria ha ritenuto responsabili McDonald's e il proprietario del franchising Upchurch Foods per non aver adeguatamente avvertito sui possibili danni causati dai McNuggets caldi distribuiti dal drive-thru di Tamarac, in Florida, dove è avvenuto l’episodio.

«Sono felice che la giuria abbia ascoltato la voce di mia figlia e abbia preso una decisione», ha dichiarato la mamma della piccola, presente nell'aula di tribunale per la sentenza. Il caso ricorda la causa del caffè bollente degli anni '90 che era costata alla catena di fast food un risarcimento di 2,7 milioni di dollari.