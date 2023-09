Una tattica banale quanto efficace. Per il generale Tricarico, la strategia ucraina a Bakhmut è un film già visto. Nulla di nuovo, insomma. In cosa consiste? Come indicato in una recente intervista dal capo degli 007 ucraini, l'esercito di Kiev sta cercando di "tagliare tutte le vie di rifornimento che portano alla città". Un modo per privare il nemico delle risorse necessarie per resitere. E così accerchiarlo. Ma può funzionare? Zelensky quando potrà celebrare la riconquista? Il punto con l'ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa.

Il capo degli 007 ucraini (Budanov) ha detto che il piano di Kiev a Bakhmut è quello di tagliare tutte le vie di rifornimento che portano alla città. Può funzionare?

Tagliare le vie di rifornimento è una banalissima iniziativa. Strana, perché dopo quasi due anni di guerra è consentita. Mi auguro solo per la disponibilità di armamento adatto alla bisogna, che evidentemente ora Kiev possiede.

Outside of Bakhmut, Ukranian forces from the 3rd Assault Brigade down a Russian UAV with a FIM-92 Stinger MANPADS pic.twitter.com/5XKYkgQgKF — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 25, 2023

Siamo vicini alla presa di Bakhmut?

Le caselle sembra stiano andando al loro posto, ma il cammino è lungo e la fine non si vede. Tanto per darle un’idea, nei Balcani avevamo 825 velivoli tutti dotati delle capacità necessarie e di fronte avevamo il “piccolo” Milosevic. Ora i rapporti di forza sono ben differenti in qualità e dimensioni. In continuità, però, c’è il rafforzamento e il raffinamento delle capacità ucraine. Ma la Russia è grande e ha molte risorse cui accedere.

Quali sono le mosse della Russia?

«Wagner è qui (a Bakhmut), sono tornati. Hanno cambiato rapidamente i loro comandanti e sono tornati qui». I militari ucraini hanno dichiarato alla Cnn che la presenza della milizia, fondata da Yevgeny Prigozhin, serve in parte a compensare la carenza di soldati russi. Non solo. Mosca, secondo l'ultimo report inglese, starebbe dispiegando in modo frammentario elementi della nuova 25/a Armata d'Arma Combinata (25 Caa) per rinforzare le truppe sovraccariche in prima linea.