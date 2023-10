Russi in ritirata. A Bakhmut i soldati ucraini sono pronti all'assalto finale. Anche perché, nell'ultimo periodo, i progressi della controffensiva di Kiev sono stati notevoli. Klishchiivka e Andriivka (due città a 10km dal centro conquistato dalla Wagner) sono state liberate. Ora gli uomini di Zelensky hanno il controllo totale della zona, tanto che l'esercito di Putin è stato costretto a rifugiarsi dietro quella che è una barriera naturale; ovvero la ferrovia, dove è stata preparata una nuova linea di difesa. Ma nel frattempo l'Ucraina è pronta a una nuova mossa, minare Bakhmut da sud per riconquistare quanto perduto.

«Sono isolati»

«Non consentiremo una rotazione delle truppe russe», tuona Denys Yaroslavskyi, comandante di un'unità delle forze armate ucraine, commentando il ritorno degli ex membri della compagnia militare privata russa Wagner sotto la direzione di Bakhmut. «Se cominciassero a tornare in massa, verrebbero integrati nelle brigate. E, naturalmente, in quanto persone che comprendono il territorio locale, influenzerebbero altre unità», ha detto in un’intervista a Radio Free Europe/Radio Liberty. Tuttavia, ha aggiunto, le forze ucraine hanno una forte presenza in tutte le aree, quindi non ci saranno sostituzioni o rotazioni significative. In sostanza, puntano a isolarli. «Stiamo interrompendo le rotte logistiche - ha proseguito. Stiamo adottando tutte le misure per interrompere le forniture al gruppo Wagner nella città di Bakhmut».

I fattori della controffensiva

Minare la difesa russa e distruggere l’artiglieria, i carri armati e tutti i posti di comando o le forze di difesa aeree. Questo è il modo in cui gli ucraini si sono assicurati il successo dell'avanzata nella zona di Bakhmut. La prima area in cui hanno preso campo rispetto ai russi è tra Kurdiumivka e Odradivka. Filmati in rete mostrano come i soldati di Kiev abbiano distrutto un veicolo da trasporto russo in un attacco con un drone. Il secondo obiettivo degli operatori di droni è diventato un veicolo corazzato da combattimento che evacuava i soldati russi. I combattenti hanno notato anche un camion che avrebbe dovuto trasferire il personale russo, hanno aspettato che fosse carico di soldati e lo hanno distrutto insieme ai russi.

Il ruolo dei droni

La seconda zona degli attacchi è tra Kodema e Klynove. Le forze speciali ucraine hanno pubblicato un video di come hanno dato la caccia a un carro armato russo vicino a Zaitseve. Contemporaneamente, i combattenti ucraini della 24a Brigata Meccanizzata hanno mostrato come hanno distrutto altri 2 veicoli corazzati da combattimento, uno dei quali con proiettili di artiglieria SMArt 155. Successivamente, gli operatori di droni ucraini della 3a, 93a, 92a e 120a Brigata hanno unito i loro sforzi per distruggere sistemi di artiglieria russi intorno a Klynove.

Possibly some of the clearest footage of DPICM cluster munitions ever seen, as Ukrainian forces shell a Russian position outside of Bakhmut. pic.twitter.com/lbwQATU79g — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 28, 2023

Come gli Himars stanno cambiando la guerra

A causa della distanza dalle postazioni di artiglieria ucraina, tutti gli attacchi qui sono stati condotti con l’aiuto degli equipaggi HIMARS. I combattenti ucraini della 92a Brigata d'assalto hanno individuato e distrutto due sistemi di artiglieria vicino a Krynychne (Grad e Uragan), un obice Giatsynt-B vicino a Popasna e anche un centro logistico con attrezzature nascoste. Un’altra ondata di attacchi HIMARS era stata condotta una settimana prima, quando gli ucraini si erano concentrati sulla distruzione del sistema di difesa aerea russo Buk. Una volta annientata la difesa aerea, il centro di comando fu distrutto con una singola bomba aerea JDAM. Complessivamente, negli ultimi 10 giorni, gli ucraini hanno distrutto almeno 15 mezzi di equipaggiamento russo, la maggior parte dei quali erano sistemi di artiglieria, nonché aree di concentrazione delle forze e posti di comando.

L'assalto finale

La distruzione dell'artiglieria nemica è una delle parti più importanti della preparazione di un'operazione offensiva, poiché il successo dell'assalto dipende in gran parte dalla capacità delle unità d'assalto di resistere al fuoco travolgente. Finora la dinamica è abbastanza positiva e, secondo gli ultimi rapporti, le forze di terra ucraine hanno gradualmente iniziato a testare la prossima linea di difesa russa in questa regione lanciando operazioni di ricognizione in forza.