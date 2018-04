Auto contro un hotel, l'edificio crolla: almeno dieci morti e cinque dispersi

San Pietro, cadono calcinacci dalla Basilica: panico tra i turisti

Undi tre piani è crollato causando ladia Indore, cittadina dell'centrale, nello stato del Madhya Pradesh. Imprecisato il numero dei feriti, mentre ci dovrebbero essere cinque persone ancora sotto le macerie.La polizia ha riferito che le operazioni di soccorso continuano mentre al momento sono ignote le cause dell'incidente anche se il quotidiano Times of India riferisce che l'edificio fatiscente è crollato dopo cheI soccorritori, che hanno lavorato tutta la notte con mazze e motoseghe, hanno estratto vive 10 persone dai detriti dell'edificio caduto ieri sera a Indore, nello stato del. Fino a cinque persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Secondo il quotidiano Times of India l'hotel fatiscente è crollato dopo che un'auto ha ne distrutto la sua parte anteriore.L'era situato nel centro commerciale di Indore, vicino alla stazione ferroviaria e degli autobus. Indore è a quasi 900 chilometri a sud di New Delhi.I crolli di costruzione sono comuni in India, in quanto i costruttori cercano di tagliare i costi usando materiali scadenti e le strutture a più piani vengono erette con una supervisione inadeguata. Nell'agosto dello scorso anno 33 persone sono rimaste uccise quando un appartamento è crollato nella capitale finanziaria indiana di Mumbai.