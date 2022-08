Atlanta, spari in strada: tre persone colpite, cittadini invitati a chiudersi in casa

Spari in strada ad Atlanta, la capitale dello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Secondo un tweet della polizia, tre persone sarebbe state colpite da colpi di arma da fuoco e l'aggressore non è stato ancora preso. «Nell'area ci sono molti agenti che stanno cercando il sospettato», si legge nel tweet. La sparatoria è avvenuta nella zona di Midtown a Colony square.

ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta