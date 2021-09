«Assange, la Cia voleva rapirlo e assassinarlo»: un'inchiesta svela il piano segreto

Rapire ed eventualmente assassinare Julian Assange: questo era il piano della Cia, discusso all'interno dell'amministrazione Trump nel 2017, quando il fondatore di Wikileaks era rifugiato nella sede dell'ambasciata dell'Ecuador a Londra.

Assange, il giudice nega l'estradizione negli Usa: «Rischia il suicidio»

APPROFONDIMENTI MONDO Julian Assange, fondatore di Wikileaks GRAN BRETAGNA Assange, il giudice nega l'estradizione negli Usa: «Rischia... USA Scandalo Wikileaks, Chelesea Manning tenta il suicidio in carcere INVISTA Arresto Assange, May: "Nel Regno Unito nessuno è al di sopra della...

Scandalo Wikileaks, Chelesea Manning tenta il suicidio in carcere

Assange, archiviata in Svezia l'indagine per stupro: «Prove non convincenti»

Il piano emerge da nuove carte rivelate da Yahoo! News e rilanciate dai media internazionali. A volere una guerra totale contro Assange sarebbe soprattutto l'allora segretario di stato Mike Pompeo, ex capo di quella Cia che a causa di Wikileaks aveva sofferto la più grave perdita di dati della sua storia.

L'inchiesta di Yahoo News

La Cia e l'amministrazione Trump presero in considerazione nel 2017 piani per il rapimento e persino l'assassinio di Julian Assange, nel timore che il fondatore di Wikileaks stesse preparando una fuga dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra dove era rifugiato. È quanto rivela un'inchiesta di Yahoo News sulla base di conversazioni avute con decine di ex funzionari dell'intelligence e sicurezza Usa che hanno spiegato che furono prese in considerazione, anche «ai massimi livelli», diverse «opzioni» e «idea» su come si potesse portare avanti un'operazione del genere se fosse effettivamente richiesta.

Allora Assange era rifugiato nella sede diplomatica già da cinque anni, durante i quali era costantemente monitorato dall'intelligence americana. Ma nel marzo del 2017 Wikileaks pubblica i documenti del 'Vault 7« rivelando al mondo gli strumenti usati dalla Cia per le sue operazioni di hackeraggio e monitoraggio. La nuova pubblicazione fece andare su tutte le furie Mike Pompeo, allora ancora direttore della Cia prima di essere spostato da Trump al dipartimento di Stato, che comincia a rivolgere ad Assange un'attenzione motivata più »dal desiderio di vendetta« che da un effettivo »livello di minaccia«, rivelano le fonti.