Amanda Knox posta una foto in carcere, sorriso e sbarre sullo sfondo, è polemica social

«Questa è una mia foto nel cortile della prigione nel bel mezzo di tutto questo». Amanda Knox su Twitter posta una foto che la ritrae mentre era in carcere, l'americana che fu detenuta per quasi quattro anni a Perugia per l'omicidio di Meredith Kercher prima di tornare libera e quindi venire definitivamente assolta. È stata lei stessa a postarla sui suoi profili social. Knox, tornata negli Stati Uniti, non dice mai se si tratti del carcere di Perugia ma quello è stato l'unico suo periodo di detenzione. Nell'immagine appare con un grande sorriso, capelli raccolti e una maglietta rosa. Sullo sfondo un finestra con le sbarre di una grata. Non è chiaro se la foto sia stata scattata da lei stessa, con un selfie, o da un'altra persona. «Tutti stanno attraversando qualcosa - ha aggiunto -,anche quando sorridono. Spero che leggere questo aiuti».

Tanti i commenti che ha registrato il post, su Twitter e su Instagram. C'è chi scrive «hai un'incredibile forza di volontà e resilienza» con un cuore accanto, lo stesso simbolo utilizzato da tanti altri. Ma c'è qualcuno che si chiede: «come ha fatto la telecamera a finire in prigione? Devo consegnare tutto quando entro».

This is a picture of me in the prison yard in the thick of all of this. Everyone is going through something, even when they're smiling. If that sounds like you, I hope reading this helps. pic.twitter.com/i2bKKZBCtP

— Amanda Knox (@amandaknox) February 24, 2023