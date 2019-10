Evacuata la moschea di Colonia per un allarme bomba

Lacentrale di, la più grande della, è stata evacuata a seguito di un allarme bomba . A darne notizia è stato il portavoce della polizia della città. La moschea, gestita dal Ditib, Unione turco-islamica per gli affari religiosi, è oggetto di un'indagine della polizia dopo essere stata evacuata già a giugno per un altro allarme bomba. La moschea, una delle più grandi d'Europa, è stata ufficialmente inaugurata in settembre in presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.