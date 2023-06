Bonus psicologo fino a 1.500 euro, a chi spetta e come chiederlo: domande al via da giugno

Bonus psicologo. La Manovra 2023 ha previsto il rifinanziamento della misura che diventa strutturale e che dal prossimo anno disporrà di una dotazione di 8 milioni di euro. Per il 2023 sono sul piatto 5 milioni. Per le spese di psicoterapia ogni singolo contribuente può ottenere fino a 1.500 euro. Ma quando si potrà fare domanda? Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in una recente intervista al Sole 24Ore ha annunciato che l’obiettivo è quello di far partire le richieste da giugno.

Bollette, arriva il nuovo bonus famiglia: Iva al 5% e prezzi più bassi per chi consuma meno