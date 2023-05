Con il decreto lavoro approvato il primo maggio dal consiglio dei ministri si procede con un ulteriore taglio del cuneo che si tradurrà in una cifra media tra gli 80 e i 100 euro in più in busta paga. Il taglio del cuneo fiscale e contributivo sarà una tantum, per cinque mesi, e salirà di altri quattro punti fino a raggiungere i sette. Ma quando arriveranno gli aumenti di stipendi?