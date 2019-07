Reddito di cittadinanza, primo progetto M5S: lavoratori utili nelle scuole

di Pier Paolo Filippi

Non ci saranno solo studenti, insegnanti e personale scolastico a rianimare le scuole del XV Municipio alla ripresa delle attività dopo le vacanze estive. In diversi istituti dislocati nei quartieri lungo la Cassia e la Flaminia, a Roma, infatti, con l'autunno, o al massimo per la stagione invernale, entreranno in azione anche i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc), la misura di contrasto alla povertà e per l'integrazione varata dal Governo gialloverde, che prevede che i beneficiari, in cambio dell'assegno...