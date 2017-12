Statali, nuovo contratto: la pausa pranzo diventa di dieci minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le sei ore continuative diil personale ha diritto a unain modo da recuperare le energie ed eventualmente consumare un pasto. Così è e che così sarà per tutti gli, ma sulla durata della pausa c'è un punto interrogativo, visto che sarà materia di trattativa tra le parti, da un lato i sindacati dall'altro l'Aran, l'agenzia che negozia per il governo. L'ipotesi su cui si ragiona è ridurre il tempo minimo previsto oggi, passando da «almeno 30 minuti» ad «almeno 10 minuti».Un'idea che è caldeggiata da parte del sindacato, perché verrebbe incontro all'articolazione flessibile dell'orario. L'elasticità delle fasce di ingresso e di entrata è in effetti una delle novità del contratto. Ma c'è anche chi fa notare come abbreviare la pausa eliminerebbe uno dei paletti a cui è condizionato il rilascio del buono pasto.