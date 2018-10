Ocse, in agosto l'inflazione annuale è rimasta Leggero aumento in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo i dati Ocse l'inflazione annuale è rimasta stabile al 2,9% e anche escludendo energia e generi alimentari è rimasta invariata rispetto a luglio al 2,1%.Nell'area che riunisce i 36 Paesi industrializzati, i prezzi dell'energia sono aumentati in agosto a un ritmo più lento, pari al 10,2%, rispetto all'11,1% nell'anno a luglio. I prezzi alimentari, invece, hanno segnato una velocità leggermente superiore rispetto a luglio, pari al 2% contro l'1,8%.Su base annua ad agosto 2018, l'inflazione è rimasta stabile in Francia (2,3%) e Germania (2%), mentre è calata leggermente in Canada (2,8% dal 3%) e negli Stati Uniti (2,7% dal 2,9%).In lieve aumento in Italia dall'1,5% all'1,6% e nel Regno Unito, dal 2,3% al 2,4% dal 2,3%. Da rilevare l'incremento dell'inflazione in Giappone, dallo 0,9% all'1,3%.Tra i Paesi emergenti, l'Argentina ha segnato un nuovo balzo (34,4% dal 31,2% di luglio e a gennaio era al 25%). Un nuovo balzo anche in Russia (+3,1% da +2,5%), mentre in Cina è passata da 2,1% a 2,3%. L'inflazione si è mantenuta stabile, invece, in India (5,6%), Indonesia (3,2%) e Arabia Saudita (2,2%), mentre è diminuita in Brasile (4,2% dal 4,5%) e in Sud Africa (4,8% dal 5%).