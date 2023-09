Ryanair e i voli in Italia, O' Leary: «Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura, non lo rispetteremo. Tratte già ridotte in Sardegna e Sicilia»»

Voli e polemiche. «Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura». Lo afferma l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary presentando l'offerta invernale della compagnia. «È un decreto stupido - spiega - e idiota, che ridurrà i voli aumentando le tariffe».

Ryanair, profitti record nella stagione estiva. Aumenta guidance passeggeri

«Abbiamo già ridotto i voli del 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest'inverno per la Sicilia». «Le nuove rotte di quest'inverno da Orio e Malpensa - ha sottolineato - sarano solo internazionali e non domestiche».

«Il decreto illegale sui prezzi, che sono convinto Bruxelles sia in ogni caso in procinto di rigettare, è completamente inapplicabile e avrà l'effetto opposto: ridurrà la capacità dei voli domestici e farà salire i prezzi», conferma l'ad sostenendo che non rispetterà il decreto stesso.

LA GERMANIA

«L'Unione Europea darà il via libera all'accordo tra Ita e Lufthansa perché fa sempre quello che vuole la Germania».