Tim, approvata la vendita della rete a Kkr: ok del cda. Perfezionamento entro l'estate 2024

Il cda di Tim ha votato e, secondo quanto si apprende da fonti, approvato la vendita di Netco accettando l'offerta di Kkr.

Alcuni aggiustamenti di prezzo al closing potrebbero derivare anche da cassa e debito trasferiti, il livello del capitale circolante, il costo registrato negli ultimi 12 mesi dei dipendenti trasferiti e il rispetto di alcuni obbiettivi di investimento e di installazione della rete in fibra ottica. Il pagamento di eventuali earn-out a favore di Tim è, invece, legato al verificarsi di eventi futuri quali, in particolare il completamento, durante i 30 mesi successivi alla data del closing, di alcune potenziali operazioni di consolidamento che riguardino NetCo (l'ipotesi di fusione con Open Fiber, ndr) e all'eventuale introduzione di modifiche regolamentari idonee a generare benefici a favore di NetCo, che potrebbero comportare il pagamento a favore di Tim di un importo massimo di 2,5 miliardi di euro; l'introduzione ed entrata in vigore entro il 31 dicembre 2025, di incentivi di settore che potrebbero comportare il pagamento a favore di Tim di un importo massimo di 400 milioni. Il perfezionamento dell'operazione è atteso per l'estate del 2024, soddisfatte le condizioni sospensive (completamento del conferimento della rete primaria, autorizzazione Antitrust, autorizzazione in materia di sovvenzioni estere distorsive e Golden Power).