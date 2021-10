Superbonus 110%, proroga anche per villette e case singole ma con tetto di reddito dei proprietari

Superbonus 110% per case singole, ville e villette ma a una condizione: un tetto di reddito dei proprietari. E' questa, secondo quanto si apprende, una delle ipotesi da inserire in manovra - per dare più tempo per la ristrutturazione con il Superbonus - che si starebbe facendo largo nella maggioranza per trovare una intesa sulla proroga dell'incentivo al 110%.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Bonus mobili e giardini prorogati, come fare domanda e ottenere fino... LA MANOVRA Bonus mobili e giardini, ecco gli incentivi per le ristrutturazioni.... ECONOMIA Manovra, i numeri del Dpb: 2 miliardi per contrastare il caro... NEWS Bonus casa giovani prorogato: ecco come funzionerà. Fondi per... L'ELENCO Bonus tv, mobili, terme e superbonus 110%: la guida completa ai... GLI AIUTI Bonus casa: mobili, condizionatori, facciate, zanzariere, verde....

Manovra, taglio delle tasse a rischio rinvio. Pensioni, uscita in tre quote

Villette, ipotesi tetto di reddito per la proroga del Superbonus

A poter usufruire dell’agevolazione fiscale anche nel 2023 - al momento secondo quanto al momento è stato predisposto in manovra - saranno solo i condomini. Niente estensione, dunque, per le ville, le villette, gli edifici unifamiliari e quelli funzionalmente indipendenti. Un modo per tagliare i costi della proroga. Secondo i dati dell’Enea, a fine settembre erano poco più di 6 mila i condomini che avevano deliberato lavori, contro quasi 40 mila edifici unifamiliari. Anche gli altri incentivi alle ristrutturazioni (il 50 per cento per quelle edilizie e il 65 per cento per l’efficientamento che non rientra nel superbonus) saranno comunque confermate.