La proroga selettiva del superbonus al 110 per cento non convince i costruttori edili. Per quanto riguarda gli interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, la legge di bilancio vincola l’incentivo alla data di comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e all’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). «In questi casi per avere diritto all’aiuto sarà necessario aver presentato la Cila entro il 30...

