Smart working, proroga per i fragili e genitori di under 14: condizioni, chi ha diritto tra gli statali e nel privato e fino a quando

Arriva la proroga del lavoro agile agevolato per gli statali considerati fragili, in scadenza il 30 settembre.

La misura ha trovato spazio ieri nel decreto legge con disposizioni urgenti per il rinvio di termini normativi e versamenti fiscali.

La proroga era stata richiesta dai sindacati e proposta dal ministro della Funzione pubblica, Paolo Zangrillo, per equiparare il settore pubblico a quello privato, dove è consentito il lavoro agile per i fragili fino al 31 dicembre, oltre che ai genitori di under 14, ma a particolari condizioni.

Il governo ha messo sul piatto 1,67 milioni per estendere lo smart working semplificato nel pubblico, una mossa che comporta costi elevati soprattutto nella scuola, dove il personale docente che svolge la prestazione da remoto si occuperà di attività di supporto all’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa. Rientrano nella categoria dei fragili i dipendenti affetti dalle patologie indicate nel decreto interministeriale (Salute, Lavoro e Pubblica amministrazione) del 4 febbraio 2022.

Il lavoro agile per i genitori under 14 nel privato

Nel privato il lavoro agile agevolato è stato esteso al 31 dicembre per i genitori con figli under 14 (nel pubblico l'opzione è già saltata da alcuni mesi). La norma si applica a condizione che il lavoro da remoto sia compatibile con le caratteristiche della prestazione che il dipendente-genitore deve fornire.

Sul sito del ministero del Lavoro si legge pure che «il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di 14 anni, viene riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito e che non vi sia un genitore non lavoratore».

Come funziona nel pubblico

Nel pubblico, dettano legge i Piao, i Piani integrati di attività e organizzazione dei singoli enti, che in alcuni casi (e in altri no) prevedono regole specifiche (e un preciso numero di giorni) per i genitori di under 14 che richiedono di lavorare da casa. Inoltre, il decreto Lavoro stabilisce che potranno accedere alla modalità di lavoro agile con procedura semplificata fino al 31 dicembre tutti i dipendenti che, sulla base di valutazioni mediche, risultano più esposti al contagio da Covid-19, a causa di diversi fattori tra cui l’età, l’immunodepressione e la comorbilità.

Le altre categorie

Per lo smart working di tutte le altre categorie è necessario stipulare con il dirigente incaricato degli accordi individuali in linea con quanto previsto dal piano di organizzazione del lavoro dell’azienda o dell’amministrazione pubblica in cui prestano servizio.