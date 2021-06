Lavori stagionali di fatto obbligatori per i percettori del reddito di cittadinanza, che non potrebbero rifiutare questo tipo di offerta lavorativa, ma fruirebbero di un’integrazione da parte dell’Inps nel caso in cui la retribuzione risultasse inferiore all’importo del sussidio. L’ipotesi di modifica è contenuta in un emendamento al decreto Sostegni bis, che trova l’appoggio anche nel governo. È stata la Cinquestelle Valentina D’Orso a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati