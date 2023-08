Pensione settembre, arrivano i maxi-assegni. Aumenti, conguagli e calendario: tutte le novità

Maxi pensioni a settembre. Tra trattenute fiscali e conguagli, i pensionati avranno buone notizie dal cedolino.

L'Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti delle pensioni del mese. Dopo quella di agosto, nell'assegno di settembre ci saranno trattenute fiscali e conguagli.

Le trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute, sul rateo della pensione di agosto, oltre all’Irpef mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2023, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2023.

Il recupero Irpef

C'è anche la possibilità, se presente, del recupero delle trattenute Irpef relative al 2022. I pensionati con assegno fino a 18mila euro, attraverso il ricalcolo dell'Irpef avranno un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro. Con la rateazione estesa fino a novembre. Per i redditi di pensione di importo superiore a 18mila euro annui e per quelli di importo inferiore a 18mila euro con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole nel caso in cui le imposte siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Le somme conguagliate sono state certificate nella CU 2023.

I conguagli

A settembre via anche ai conguagli derivanti dal 730 per quei pensionati che hanno scelto l'Inps quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

Il cedolino

Nel cedolino di settembre i pensionati italiani troveranno: il rimborso degli eventuali importi a credito;

le trattenute, in caso di conguaglio a debito.

Il calendario

L'Inps ha stabilito il calendario. Chi lo riceve sul conto corrente, vedrà accreditato il pagamento nel primo giorno bancabile del mese e cioè il 1° settembre. Chi invece lo ritirerà alle Poste, ecco il calendario.

venerdì 1 settembre: cognomi dalla A alla B;

sabato 2 settembre (solo la mattina): cognomi dalla C alla D;

lunedì 4 settembre: cognomi dalla E alla K;

martedì 5 settembre: cognomi dalla L alla O;

mercoledì 6 settembre: cognomi dalla P alla R;

giovedì 7 settembre: cognomi dalla S alla Z.