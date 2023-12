Un dato così non lo si era mai visto da quando l’Istat ha iniziato a elaborare le sue statistiche al riguardo: il tasso di occupazione a ottobre è arrivato al 61,8%. Un record appunto. Sono 23 milioni e 694.000 le persone che in Italia hanno un lavoro regolare. Nell’ultimo anno (rispetto a ottobre 2022) sono aumentati di quasi mezzo milione. 458.000 per la precisione, che significa il 2% in più. Ma non è tutto.

A differenza di un po’ di anni fa, quando chi si affacciava sul mondo del lavoro se era fortunato al massimo trovava un contratto precario, stavolta invece la tendenza va in tutt’altra direzione: ad aumentare sono soprattutto i contratti a tempo indeterminato, in un anno l’incremento è stato di 455.000 unità portando il dato complessivo dei lavoratori con “posto fisso” a 15 milioni e settecentomila. Più numerosi anche gli autonomi: 66.000 in più rispetto a un anno fa, ma ancora non si è riusciti a recuperare l’emorragia iniziata con il Covid. In diminuzione invece i precari: da ottobre 2022 a ottobre 2023 la platea di chi ha un contratto a termine si è ridotta di 64 mila unità .

Nel solo mese di ottobre il numero degli occupati è aumentato complessivamente di 27.000 unità (+0,1%). A usufruire di questa maggiore vivacità del mercato del lavoro sono stati sia gli uomini che le donne, di tutte le classi d’età tranne i 35-49enni che risultano sostanzialmente stabili. Ma in questo caso - spiega la nota dell’istituto di statistica - ha influito «la dinamica demografica negativa». In realtà - sottolinea ancora l’Istat - «il tasso di occupazione, che nel complesso è in aumento di 1,2 punti percentuali, sale anche in questa classe di età (+0,8 punti) perché la diminuzione del numero di occupati 35-49enni è meno marcata di quella della corrispondente popolazione complessiva».

A fronte di un aumento degli occupati, si registra però anche un aumento dell’esercito dei disoccupati: a ottobre sono quarantacinquemila in più rispetto al mese precedente (+2,3%). Il tasso di disoccupazione totale sale al 7,8% (+0,1 punti), e quello giovanile, purtroppo, al 24,7% (+1,5 punti). Per gli under 25 bisogna tornare indietro di quasi due anni (gennaio 2022) per trovare un dato più alto.