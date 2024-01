Mutui in calo, tassi d'interesse al 4,42% a dicembre: è il primo ribasso in 24 mesi. Attesa per i tagli Bce

Primo dietrofront dei tassi sui mutui dopo 24 mesi di rialzi, in vista dei tagli attesi dal mercato da parte della Bce nel 2024. A dicembre, secondo i dati diffusi dall'Abi, quelli sulle nuove operazioni sono scesi al 4,42% dal 4,5 del mese precedente.

Mutui, tassi d'interesse in calo: i dati

Come sottolinea l'Abi il ribasso è influenzato dall'andamento di mercato dei tassi Irs, sceso nelle scorse settimane, su cui si basano i mutui a tasso fisso anche se restano le incognite geopolitiche per i prossimi mesi. Nel rapporto inoltre si rileva che «sul totale delle nuove erogazioni di mutui il 62,5% erano mutui a tasso fisso (79,3% il mese precedente). Il tasso medio sui nuovi prestiti in euro alle società non finanziarie è salito al 5,69% (1,44% a giugno 2022; 5,48% a fine 2007). Il tasso medio ponderato sul totale dei prestiti a famiglie e società non finanziarie è risultato invece stabile e pari al 4,76% (2,21% a giugno 2022; 6,16% a fine 2007».

Il tasso sui soli depositi in conto corrente e cresciuto allo 0,53%, «tenendo presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento», spiega Abi. Nel frattempo i soli depositi, nelle varie forme, sono scesi a dicembre 2023 del -3,8% rispetto a dicembre 2022 (-4,1% a novembre 2023).