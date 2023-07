Modello 730, rimborsi Irpef ad agosto: le date utili e le scadenze per riceverlo in busta paga

Per i rimborsi Irpef la nuova scadenza da segnare sul calendario è quella del 15 luglio, termine ultimo di presentazione del modello 730/2023 che consente di ricevere la somma spettante in busta paga ad agosto. Superata la possibilità di ricevere il rimborso nella busta paga di luglio, ci si può muovere per riceverlo in quella di agosto.

Dopo luglio, che è il secondo slot temporale, ce ne saranno altri due. Il Caf e gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni trasmesse e i relativi prospetti di liquidazione per l’avvio delle operazioni di rimborso fiscale.

Le date

Il rimborso Irpef in busta paga viene riconosciuto a partire dalla prima retribuzione utile relativa al mese successivo a quello in cui è trasmesso il prospetto di liquidazione. Dopo quello del periodo 21 giugno-15 luglio, saranno previsti altri due scaglioni per i rimborsi: i modelli 730 predisposti dal 16 luglio al 31 agosto 2023 saranno trasmessi da Caf e intermediari entro il 15 settembre. L’ultimo scaglione è per chi presenterà la dichiarazione dei redditi dal 1° settembre al 2 ottobre 2023 (scadenza ultima).

Il rimborso Irpef

Ogni anno lavoratori e pensionati devono per legge presentare la propria dichiarazione dei redditi, comunicando le informazioni su tutti i guadagni percepiti l’anno precedente. Nel 2023 è quindi necessario, entro la fine di settembre, presentare correttamente il Modello 730 all’Agenzia delle Entrate. I lavoratori dipendenti ed i pensionati hanno l’obbligo di inviare il 730, anche in forma precompilata, entro il 30 settembre 2023.

Per i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta, il rimborso avviene direttamente in busta paga il mese successivo a quello in cui è stato presentato il modello. Per i pensionati il rimborso viene effettuato direttamente dall’Inps nella seconda mensilità successiva alla data di consegna della domanda. Per esempio, se il 730 viene presentato entro il 31 giugno, il rimborso viene pagato a agosto. Per coloro che presentano il Modello 730 senza sostituto d’imposta, il rimborso viene accreditato dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente, tuttavia, in questo caso i tempi si allungano.

Come funziona

Il rimborso del 730 è una somma di denaro che puoi richiedere se dalle risultanze della dichiarazione dei redditi sei a credito. La dichiarazione dei redditi può risultare:

A credito (rimborso): il rimborso 730 è una somma di denaro puoi richiedere all’Agenzia delle Entrate in caso di presenza di un credito nella dichiarazione dei redditi. Il pagamento del rimborso avviene secondo un calendario sulla base alla data di presentazione del modello 730;

A debito: l’importo che risulta dal calcolo del 730 ti sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, dovrai versare la somma con il modello F24;

Neutra: né a credito né a debito (saldo zero).

Per quanto riguarda il Modello 730 precompilato, se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Quindi, se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, invece, emerge un debito, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.