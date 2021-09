Premio di risultato del 33% della retribuzione fissa lorda costituita da stipendio base, IVMG (indennità di volo minima garantita) e Superminimo assorbibile, ove presente, per il personale di volo; del 12% della retribuzione fissa lorda costituita da stipendio base conglobato, scatti di anzianità e superminimi individuali, per il personale di terra. Ita ha iniziato le assunzioni dei 2.800 dipendenti in vista del decollo il 15 ottobre, sulla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati