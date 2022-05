Ita Airways riceve il terzo A350-900

(Teleborsa) - Ita Airways ha ricevuto il terzo Airbus A350-900, che è stato dedicato al campione di calcio Roberto Baggio ed entrerà in servizio il prossimo 2 giugno sulla nuova rotta da Roma Fiumicino a Buenos Aires.



In occasione del volo inaugurale, alle ore 20 del 2 giugno, sarà proprio Roberto Baggio a salutare equipaggio e passeggeri diretti in Argentina.

