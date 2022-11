I mercati europei proseguono deboli

(Teleborsa) - Si confermano deboli le principali borse europee, al giro di boa, nonostante la chiusura positiva di Wall Street che sconta l'allentamento dell'inflazione. Gli investitori guardano all'evoluzione dei, dopo i missili caduti in Polonia che hanno causato la morte di due persone.L'Euro / Dollaro USA continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,042. La BCE è tornata a mettere in guardia sull'aumento dei rischi per la stabilità finanziaria a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, dell'inflazione elevata e della bassa crescita economica. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.782,6 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,58%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +191 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,99%.. La necessità di continuare l'azione restrittiva è quindi evidente, anche se le ragioni per attuare un approccio meno aggressivo stanno guadagnando terreno", ha detto oggi ilandamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,17%, poco mosso Londra, che mostra un -0,08%, nel Regno Unito l'inflazione è volata ai massimi da 41 anni; piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,53%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,60%: l'Istat ha rivisto a 11,8% da 11,9% il dato sull'inflazione di ottobre che resta comunque aidi Milano, troviamo Tenaris (+0,75%) e Leonardo (+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Amplifon, che ottiene -3,49%.Telecom Italia scende del 3,43% dopo la revisione del rating da parte dell'agenzia Fitch.Calo deciso per Inwit, che segna un -2,55%.Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso del 2,28%.del FTSE MidCap, Caltagirone SpA (+1,50%), MARR (+1,45%), GVS (+1,06%) e SOL (+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries, che prosegue le contrattazioni a -5,16%.Tonfo di Seco, che mostra una caduta del 4,50%.Lettera su Mutuionline, che registra un importante calo del 4,33%.Scende Juventus, con un ribasso del 4,03%.Tra ledi maggior peso:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -5,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,1%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,7%; preced. 0,5%).