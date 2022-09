Gas, il prezzo crolla. Von der Leyen: «Ora mettiamo un tetto a quello russo». Il Cremlino: «Nord Stream minacciato da carenze tecnologiche»

Crolla il prezzo del gas con la speculazione che dopo i recenti aumenti scommette sulla ripresa da domani, come previsto, delle fornitura russe attraverso il Nord Stream, dopo uno stop di tre giorni per manutenzione. Il contratto Ttf ad Amsterdam, che fa da riferiemento per il metano in Europa, segna un calo del 15% a 206 euro al megawattora. «Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa»., ha detto la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, in uno statement a margine della giornata di clausura dell'Unione in Baviera.

L'affidabilità del gasdotto Nord Stream, che porta il gas russo in Europa, è minacciata a causa della mancanza di dotazioni tecnologiche, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. «Non ci sono riserve tecnologiche, è in funzione solo una turbina, quindi fate voi i conti», ha detto il portavoce.