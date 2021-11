Il gas vola oltre i 100 euro ad Amsterdam. Giorgetti: «Non è da escludere black out europeo»

Corrono i prezzi del gas in vista di alcune aste che daranno il polso della disponibilità di Mosca ad aprire i rubinetti verso l'Europa e in scia all'irrigidimento delle temperature che dovrebbe interessare il Vecchio Continente nelle prossime due settimane. I future sul gas contrattati alla Borsa di Amsterdam, benchmark del prezzo del gas europeo, avanzano del 6,2% a 99,2 euro per megawattora, dopo aver toccato un massimo di 101 euro. In forte rialzo, segnala Bloomberg, anche i prezzi dell'elettricità a dicembre di Germania (+20% a 241 euro al megawattora) e Francia (+21% a 384 euro) registrati su European Energy Exchange mentre il gas di Londra avanza del 5,7% a 257 pence.

APPROFONDIMENTI POLITICA Matteo Salvini: «Bene 8 miliardi di taglio tasse per tutti ma... ECONOMIA Rincari bollette, Draghi: Pronti a intervenire ancora ROMA Bollette, Gentiloni: «Rincari energia potrebbero frenare...

Giorgetti: non da escludere black out energetico

«Un black out a livello europeo non è da escludere rispetto all'attuale assetto dell'approvvigionamento energetico». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante l'assemblea di Confartigianato. «È importante sterilizzare nel modo più equo possibile l'impatto del rincaro delle bollette sulle famiglie e le imprese. Questo al netto dell'esigenza che a livello europeo si definisca un piano per evitare cose anche peggiori».