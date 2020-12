(Teleborsa) - Saranno 48 le corse in più delle Frecce nel periodo 17-21 dicembre in vista del gran numero di italiani che si sposteranno prima della chiusura delle regioni che il Governo ha deciso per il 21 dicembre. Tra queste corse straordinarie sono incluse le estensioni per e da Reggio Calabria di due collegamenti fra Venezia e Roma, rende noto FS News, mentre le quattro corse giornaliere in più fra Torino e Napoli sono previste per tutta la settimana dal 13 al 20 dicembre.



Siccome nelle Frecce resta in vigore la disponibilità al 50% dei posti a sedere, con la disposizione a scacchiera, Trenitalia ha deciso di implementare le corse disponibili nei giorni caldi degli spostamenti. Il monitoraggio della domanda proseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare se saranno necessarie ulteriori integrazioni per i collegamenti che già oggi registrano un maggior numero di passeggeri.



Attualmente l'offerta di Trenitalia prevede 90 Frecce al giorno e il 100% dell'offerta di Intercity, 108 corse giornaliere e la normale programmazione di treni regionali, equivalente nei giorni feriali a 6.700 corse su tutto il territorio nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA