Nuova diga di Genova, il Tar annulla l'aggiudicazione a Webuild dell'appalto da un miliardo

Il Tar della Liguria ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la nuova diga foranea di Genova. È il verdetto clamoroso del Tribunale amministrativo regionale, che ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio stabile Eteria e di Rcm Costruzioni che contestavano la legittimità del decreto di aggiudicazione dell’appalto al consorzio costituito da Webuild Fincantieri e altri da parte dell’Autorità di sistema portuale.



Diga Genova, la decisione del Tar

Nella sentenza si puntualizza, però, che trattandosi di un’opera finanziata in parte con fondi del Pnrr, si applica una norma in base alla quale «l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato» e, quindi, per ora i lavori possono procedere. Nondimeno, la sentenza apre la porta a scenari imprevedibili. Se infatti dovesse essere confermata negli altri gradi del giudizio amministrativo, l’Autorità portuale dovrebbe pagare risarcimento molto pesante. Se poi venisse riconosciuta l’illegittimità della gara, anche la Corte dei conti potrebbe intervenire contro l’Autorità portuale, ipotizzando l’accusa di danno erariale.

In breve, al Consorzio Webuild i giudici amministrativi contestano il materiale prodotto ai fini dell’aggiudicazione dell’opera, in particolare i riferimenti – espressamente richiesti dall’Autorità portuale – a «tre lavori analoghi (alla diga, ndr) svolti nel quinquennio antecedente».

In particolare, nell’operazione Tuas Terminal Phase1–Singapore di importo totale dei lavori di oltre 1,5 miliardi che sarebbe stato svolto dalla società Sidra attraverso Dredging International (DEME Group), scrivono i giudici: «Considerato l’importo dei lavori oggetto dell’appalto per la diga foranea del Porto di Genova (928.646.927 euro), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni», il lavoro Tuas Terminal Phase è quello «più significativo della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico».

Senonché, si apprende che la partecipazione all’opera del soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione, vale a dire la società Sidra attraverso Dredging International (DEME Group), «risulta oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra, e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico». Dunque, «il fondamentale lavoro indicato ai fini della gara - conclude il Tar - non è stato svolto dalla società Sidra, sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative».



«E’ accaduto invece – spiegano i giudici del Tar – che il collegio degli esperti, nel valutare l’offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi, abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo e nel terzo caso significativamente inferiori, ma nel secondo caso (Tuas Terminal Phase1–Singapore) sono maggiori rispetto all’importo previsto dalla presente procedura». Pare dunque al collegio del tutto evidente come il Tuas Terminal di Singapore, nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra, «non soltanto sia stato positivamente valutato - sostiene il Tar - ma abbia addirittura assunto, nelle valutazioni del collegio degli esperti – un’importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell’importo degli altri due lavori».



In altre parole, il Tar contesta a Webuild il materiale prodotto ai fini dell’aggiudicazione dell’opera, perché il lavoro più importante ed affine alla diga del Porto di Genova indicato da Webuild (il Tuas Terminal) semplicemente non è stato fatto dalla società indicata da Webuild nei documenti di gara, «visto che non è direttamente riferibile, neppure pro quota alla mandante del R.T.I. Webild Sidra». Di qui la bocciatura dell’assegnazione al gruppo Webuild.