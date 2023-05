Un incremento di 61 euro netti al mese, per i sei mesi in cui sarà in vigore il taglio di ulteriori quattro punti dei contributi previdenziali, deciso dal governo con l'obiettivo di alleggerire il cuneo fiscale e attuato con il decreto Lavoro approvato lo scorso primo maggio.

Questo è il beneficio massimo per un reddito lordo di 35 mila euro annuali, corrispondenti a 2.692 euro mensili su tredici mensilità. Beneficio che si somma a quello già prodotto dalla legge di Bilancio, che per questo livello di retribuzione aveva previsto - per tutto l'anno - una riduzione dei versamenti pari a due punti, che in termini netti vale 30 euro. Per uno stipendio di 25 mila euro l'anno (1.923 al mese) l'incremento mensile in busta paga dopo l'applicazione dell'Irpef è di 51 euro, che si aggiungono ai 38 già previsti.