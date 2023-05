Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto lavoro: tutte le misure . «Investiamo sui lavoratori e le famiglie. Abbassiamo le tasse fino a 7 punti - dice Giorgetti - per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali». Lo afferma il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in una nota del Mef sul decreto con intervento a sostegno dei lavoratori, su proposta del ministro.

«Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c'è un intervento annunciato da tempo che è l'introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l'assegno di inclusione». Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone al termine del cdm.

Taglio del cuneo, gli aumenti

«Circa 4 (rpt. 4) miliardi vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all'incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio». Lo fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, precisando che lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila. L'aumento in busta paga viene stimato, tra luglio e dicembre, fino a 100 euro mensili medi.

Fringe benefit

Il decreto prevede 142 milioni nel 2023 per innalzare fino a 3 mila euro la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali per tutti i lavoratori dipendenti con figli minori. Lo fa sapere il Ministero dell'economia, sottolineando che «si tratta di una misura che punta a sostenere le famiglie limitando l'impatto dell'inflazione sui redditi». Nel provvedimento, che contiene un pacchetto di misure per il lavoro che attivano la riforma del reddito di cittadinanza e incentivano all'assunzione, c'è anche - fa sapere il Mef - il rifinanziamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale prevista dalla scorsa manovra.

Assegno di inclusione

Arriverà dal primo gennaio 2024, come misura di «contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale», rivolto alle famiglie in cui sono presenti disabili, minori o over-60 e che potrà arrivare a 500 euro al mese (630 euro se composta da over 67 o con disabili gravi), cui aggiungere 280 euro mensili se vivono in affitto. Verrà erogato per diciotto mesi e potrà essere rinnovato, dopo lo stop di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Necessario essere residenti in Italia da almeno cinque anni e avere un Isee non superiore a 9.360 euro. Per avere il beneficio si dovrà iscriversi al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).

Attivazione del lavoro

Per gli occupabili partirà dal primo settembre 2023. La partecipazione a corsi di formazione, di qualificazione professionale o a progetti utili alla collettività diventa vincolante. Il beneficio sarà di 350 euro e al massimo per dodici mesi, non rinnovabili.

Incentivi per assunzioni

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, sarà riconosciuto, per dodici mesi, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 8 mila euro annui (al 50% se a tempo determinato o stagionale).

Contratti a termine

In arrivo meno vincoli sulle causali per i rinnovi oltre l'anno (fino a dodici mesi non sono richieste) e non oltre i 24 mesi: le causali sono affidate ai contratti collettivi o, in attesa della previsione contrattuale, individuate dalle parti per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva (in questo caso comunque entro il 31 dicembre 2024).

Voucher

Si alza la soglia delle cosiddette prestazioni di lavoro occasionale da 10mila a 15mila euro per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e parchi di divertimento.