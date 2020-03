Coronavirus, le borse rimbalzano poi tornano a calare. Milano -3%

Coronavirus, la Borsa di Milano inverte la rotta e scivola in rosso assieme alle altre borse europee, dopo la partenza di Wall Street, una volta venute meno le ricoperture che avevano sostenuto gli scambi in mattinata.



Risale il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'8% dopo il crollo del 25% di ieri.



Poco mosso lo spread a 224 punti base, mentre il Btp decennale riporta un rendimento dell'1,38%.



Le maggiori perdite a Milano, dove si registra un calo per l'indice guida Ftse Mib del 3,28%. Tra i listini europei Francoforte scende dell'1,41%, resta vicino alla parità Londra (-0,09%), mentre Parigi cala dell'1,51%.



In controtenenza Diasorin (+3,37%), Buzzi Unicem (+2,37%), STMicroelectronics (+0,81%) e ENI (+0,80%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Atlantia che perde l'8,18%. Affonda Fineco, con un ribasso del 7,17%. Crolla A2A, con una flessione del 7,17%. Vendite a piene mani su Mediobanca, che soffre un decremento del 6,87% e Banca Mediolanum, meno 11,94%.



