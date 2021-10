Dal 15 novembre si potranno scaricare gratis 14 certificati anagrafici (senza pagare più il bollo)

ROMA - Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potranno scaricare 14 certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita. Lo annuncia una nota del ministero per l'Innovazione e la trasformazione digitale, ministero dell'Interno e Sogei. Il nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente del ministero dell'Interno permetterà di scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello.

I 14 certificati scaricabili gratis

Sono i seguenti: anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza, di residenza Aire, di stato civile, di stato di famiglia, di stato di famiglia e stato civile, di residenza in convivenza, di stato di famiglia Aire, di stato di famiglia con rapporti di parentela, di stato Libero, anagrafico di unione civile, di contratto di convivenza. Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti (e disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo).

Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.