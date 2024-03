Carta Assegno di Inclusione: cosa si può comprare, cosa è vietato e quali sono i limiti di prelievo

Arrivano le modalità di utilizzo della Carta Adi per i beneficiari dell'Assegno di inclusione. A definirle è stato il ministero del Lavoro assieme a quello dell'Economia. Arriva quindi l'elenco ufficiali dei beni che non sono acquistabili con la card, assieme ai chiarimenti sui limiti per il prelievo dei contanti e sulle modalità di acquisto (online o no). Il contributo statale che ha sostituito il Reddito di cittadinanza per le persone considerate "occupabili" dal governo è stato erogato a 480mila nuclei familiari, a fronte di una platea potenziale di 737mila famiglie.

Ben 182.350 domande sono state bocciate, mentre molte altre richiedono un supplemento di istruttoria. condizioni di povertà e fragilità sociale, ma finora non lo ha ottenuto. Vediamo nel dettaglio tutti i nuovi dettagli sulla carta Adi.

Assegno di inclusione, pagamenti a gennaio: 500 euro in arrivo. Il calendario con tutte le date

Assegno di Inclusione, la platea coinvolta

Sono 480mila le famiglie che hanno ricevuto il primo accredito dell'Assegno di Inclusione, la nuova misura che da gennaio sostituisce il Reddito di Cittadinanza come strumento di contrasto alla povertà; ai quasi 288mila che hanno ricevuto l'assegno a fine gennaio (con domanda presentata entro il 7) se ne sono aggiunti a febbraio altri 192mila. L'importo medio dell'assegno è di 620 euro. La ministra del lavoro, Marina Calderone, aveva parlato di 450mila famiglie che già a gennaio avrebbero ricevuto il contributo, ma è stata smentita dall'Inps, che ha certificato la partenza al rilento.

Le domande arrivate con Patto di attivazione digitale sottoscritto sono state 779.302. Ma altissimo è il numero di quelle respinte: sono 182.350, una percentuale del 23,4% sul totale arrivato. A conti fatti il numero complessivo delle famiglie che percepiranno l'Assegno di Inclusione è inferiore al dato stimato dal governo a regime per la misura (737mila) e soprattutto a quello delle famiglie che hanno ricevuto il Reddito di cittadinanza a dicembre (722mila). Oggi i beneficiari dell’Assegno di inclusione sono meno della metà di quelli che, nell’estate dello scorso anno, percepivano il Reddito.

Bonus asilo nido, oggi via alle domande all'Inps: Isee e documenti, cosa serve e chi può richiederlo

I beni che non si possono acquistare

Secondo l'elenco fornito dai due ministeri la card non può essere utilizzata per:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;

c) giochi pirotecnici;

d) prodotti alcolici.

e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

f) armi;

g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

h) servizi finanziari e creditizi;

i) servizi di trasferimento di denaro;

j) servizi assicurativi;

k) articoli di gioielleria;

i) articoli di pellicceria;

m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;

n) acquisti in club privati.

Assegno di inclusione, il nuovo calendario dei pagamenti di marzo (e per chi ha presentato la domanda in ritardo)

Le regole su prelievi e bonifici

Le famiglie residenti in abitazioni di proprietà, per il cui acquisto o la costruzione è stato contratto un mutuo tramite la carta Adi possono fare un bonifico mensile a favore della banca che ha concesso il prestito.

I prelievi dagli sportelli bancomat e atm, se c'è un'unica carta per nucleo familiare, hanno come limite massimo mensile 100 euro, che viene moltiplicato per la scala di equivalenza (quindi massimo 230 euro per le famiglie con due componenti fragili o più). Se ci sono più carte il limite è di 100 euro per ogni carta individuale.

Assegno di inclusione, una corsia veloce per le richieste e “silenzio-assenso”: ecco cosa cambia

I limiti all'estero e per gli acquisti online

La Carta legata all'Assegno di Inclusione non può essere usata all'estero, né per acquisti online. Nel decreto viene prevista la stipula di un contratto aggiuntivo con Poste Italiane, che deve impedire l'uso della card per: acquisti online, servizi di direct marketing ed eventualmente anche per gli esercizi commerciali che vendono principalmente i beni indicati nella "black list" dei prodotti non acquistabili.

Isee, cambia il calcolo: fuori Btp, buoni fruttiferi e libretti postali. Tutte le novità (in attesa della riforma)