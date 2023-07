Cambia il bonus sociale luce e gas, sempre più mirato ai redditi bassi. È ufficiale. Saranno definiti entro fine anno i nuovi scaglioni di accesso allo sconto a secondo del reddito Isee (oggi 15mila euro per i nuclei con meno di 4 figli e 30mila per chi ha più di 4 figli). E il nuovo modello, con platea ampliata, garantirà livelli più alti di sconto per i livelli più bassi di Isee. A tracciare la rotta di una riforma cara al governo è il presidente dell’Arera, Stefano Besseghini, nel corso dell’illustrazione della tradizionale relazione annuale. Ma attenzione, l’idea è che da ora in poi il costo del bonus non gravi più sulle altre famiglie, quelle non coinvolte dagli aiuti, secondo lo schema applicato finora, fatta salva la “componente integrativa” finanziata dal governo in tempi di emergenza.



Quest’anno è atteso un incremento della platea delle famiglie che beneficeranno del bonus luce e gas fino a circa 7,5 milioni di nuclei complessivamente, spiega il presidente facendo il punto su una misura cruciale per alleviare il costo delle bollette di luce e gas in piena impennata dei prezzi. Ma ora che i prezzi si sono ridimensionati (ieri il gas sotto i 30 euro per megawattora sul Ttf di Amsterdam) tornando a livelli di quasi normalità, è anche il costo di questi bonus si tolto tra gli oneri in bolletta, puntualizza il presidente. Una manovra che si giustificherebbe «sia per la loro chiara finalità sociale, sia per l’impatto che si determinerebbe sugli altri consumatori al ripristino degli oneri relativi all’ampliamento della platea degli aventi diritto». A quale costo per lo Stato? «Se a partire dal 2024 si ripristinassero le normali condizioni di erogazione del bonus (pari al 305 del costo annuale per il settore elettrico e del 15 per il settore gas)», spiega, «con assunzioni prudenziali sulla platea questo determinerebbe un onere per la finanza pubblica di circa un miliardo». Un conto che si confronta con i 4,4 miliardi spesi per i bonus nel 2022 grazie a un rafforzamento dei sussidi pari a 3,8 miliardi.