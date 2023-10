Carburanti: ancora cali del prezzo della benzina sulla rete: self è 1,993 euro/litro, stabile il diesel a 1,937 euro/litro

Continuano a scendere leggermente i prezzi sulla rete carburanti, in particolare sulla benzina.

Con la quotazione internazionale del prodotto venerdì nuovamente in calo, le medie nazionali dei prezzi praticati della verde risultano infatti in diminuzione sia nella modalità self service che servito. Nel caso del diesel, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano invece stabili sul self e in lieve discesa sul servito.Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 1 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,993 euro/litro (1,996 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,980 e 2,004 euro/litro (no logo 1,985). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,937 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,933 e 1,943 euro/litro (no logo 1,931).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,130 euro/litro (2,134 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,061 e 2,205 euro/litro (no logo 2,037). La media del diesel servito è 2,074 euro/litro (contro 2,076), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,017 e 2,145 euro/litro (no logo 1,983).I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,718 e 0,745 euro/litro (no logo 0,704). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,397 e 1,498 (no logo 1,398).