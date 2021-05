Una piccola isola dei Caraibi è la prima comunità bitcoin al mondo

Si chiama Bequia, è un atollo di 18 chilometri quadrati nell'arcipelago di St Vincent e Grenadine (ai Caraibi) e da qualche giorno è diventata la prima comunità interamente bitcoin al mondo. Questo vuol dire che tutti i residenti pagheranno proprietà, beni e servizi anche essenziali come i generi alimentari in criptovaluta.

Il progetto nasce da un'idea dello sviluppatore immobiliare Storm Gonsalves, che prevede di costruire 39 ville di lusso, negozi, una club house ed edifici con la sua azienda One Bequia. Le proprietà possono essere acquistate utilizzando criptovaluta in cui i prezzi sono bloccati per evitare fluttuazioni durante le transazioni. Ai media, Gonsalves ha spiegato che l'acquisto di proprietà in criptovalute «diventerà una cosa molto normale negli anni a venire. In questo momento stiamo sperimentando una forma alternativa di finanziamento - ha precisato - E anche nuovo modo di fare marketing».