Btp Valore: durata, cedole, extra premio finale e tasso crescente fino al 4,5%. Conviene investire? La guida

Nuovo Btp Valore ai nastri di partenza. Da domani al 6 ottobre si svolgerà la seconda emissione del nuovo titolo di Stato pensato dal ministero dell'Economia esclusivamente per i piccoli risparmiatori.

Durata e cedole

Questa volta durerà cinque anni (anziché quattro come nella prima emissione di giugno) e - la novità di questa emissione - per la prima volta i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo.

Il Btp Valore appartiene ad una famiglia di titoli facili da sottoscrivere, senza vincoli né commissioni, con cedole periodiche crescenti e un premio extra finale di fedeltà riservato a chi avrà acquistato il titolo all'emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza. La prima emissione, nel giugno scorso, è stata un successo, con oltre 18 miliardi di raccolta.

Il tasso minimo garantito

Per questa nuova emissione il tasso minimo garantito sarà per il primo, il secondo e il terzo anno pari al 4,1%; nel quarto e quinto anno salirà al 4,5%. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Premio finale di fedeltà

È previsto inoltre un extra premio finale di fedeltà, pari allo 0,5% del capitale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza. L'investimento minimo è di 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione.

Come sottoscriverlo

Il titolo è facile da sottoscrivere: potrà infatti essere acquistato dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, oppure rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il collocamento sarà sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Prevista la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l'esenzione dalle imposte di successione su cedole e premio fedeltà. I sottoscrittori, inoltre, potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza