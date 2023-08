Bonus trasporti, il 1° settembre nuovo clickday per ottenere il contributo da 60 euro per biglietti e abbonamenti: come funziona

Bonus trasporti

Chi ad agosto non è riuscito ad ottenere il Bonus trasporti - il contributo di 60 euro per biglietti e abbonamenti sui mezzi pubblici - avrà una nuova opportunità di farne richiesta. Il 1° settembre, infatti, sarà aperta una finestra per consentire agli aventi diritto di beneficiare del sussidio. I fondi, per cui sarebbe stato teoricamente possibile fare domanda fino al 31 dicembre 2023, sono andati esauriti il 4 agosto, con l’emissione di 1.875.600 codici. Il Ministero del Lavoro ha però fissato un clickday per il 1° settembre, nel quale sarà possibile usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023.

Il clickday del 1° settembre

Sul portale dedicato si legge il seguente avviso: «Non è possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1° settembre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023».

Come fare domanda

La piattaforma è accessibile tramite Spid o Carta di Identità Elettronica (Cie) all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it. È possibile ottenere un contributo fino a 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Chi può richiederlo

Le domande potranno essere inoltrate da cittadini con reddito complessivo non superiore a 20mila euro nel 2022. Il contributo può essere richiesto senza indicare il proprio Isee: al momento della compilazione del modulo online, si dovrà spuntare la casella con la quale si autocertifica di non avere un reddito che supera la soglia dei 20mila euro.

Il bonus, inoltre, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).