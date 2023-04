Sapevate che c'è un bonus tende, zanzariere e persiane? Se state pensando a delle migliorie domestiche ed energetiche con l'arrivo delle temperature più alte e meditate di investire su strutture che riparano dal sole il bonus potrebbe fare al caso vostro. L'agevolazione esisteva già ed è stata prorogata anche per gli anni 2023 e 2024.

Bonus tende - Superbonus 110

Bonus zanzariere

Ci sono, dunque, dei bonus appositi per installare tende da sole e zanzariere. L'agevolazione rientra nei lavori dell'Ecobonus al 50% e del Superbonus 110%, perché interviene sul rendimento energetico dell'edificio, e può comprendere sia l'acquisto che l'installazione dei prodotti. L'incentivo consiste in una detrazione del 50% su una spesa massima di 60mila euro per comprare strutture di schermatura dal sole. Questo vuol dire che l'incentivo è disponibile su più immobili anche se fanno capo ad un unico proprietario.

Bonus tende da sole

Il bonus tende da sole rientra nei lavori per la riqualificazione energetica del Superbonus 110% e consiste in una detrazione del 110%. La domanda può essere fatta anche dal coniuge o da parenti entro il terzo grado o dai condomini stessi per le parti comuni degli edifici. Le tende da sole sono considerate schermature solari e possono essere applicate sia all'interno che all'esterno o integrate alle superfici vetrate.

Il limite massimo di spesa per il bonus tende da sole è di 60mila euro. Devono inoltre essere installazioni stabili (non removibili) e con una regolazione dell'apertura, per seguire le variazioni della luce solare nell'arco della giornata. Devono infine avere il marchio CE, rispettare le norme in materia di sicurezza, assicurare la protezione delle superfici vetrate. L'orientamento è permesso verso sud, sud-est, sud-ovest, mentre le imposte e le tapparelle possono essere esposte anche a nord. Quali tende sono comprese nel bonus? Le tende a rullo; le tende a lamelle orientabili (alla veneziana); tende verticali; tende esterne con bracci pieghevoli o rotanti; tende ombreggianti (per lucernari o finestre da tetto).

Tra le spese extra che fanno parte dell'agevolazione ci sono: smontaggio e dismissione dei vecchi sistemi di schermatura; fornitura, montaggio e messa in posa dei prodotti; assistenza professionale per la documentazione tecnica necessaria, per la direzione dei lavori ecc.; opere provvisionali e accessorie.

Come si ottiene il bonus?

Le opzioni per ottenere l'agevolazione fiscale sono tre: uno sconto diretto in fattura; la detrazione Irpef con la restituzione in 10 anni del 50% della spesa con una rata di pari importo per ogni anno; la cessione del credito d'imposta nei confronti di un soggetto terzo per il bonus tende da sole. Per ottenere la detrazione basta presentare domanda sul sito di Enea entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o di collaudo (sezione Detrazioni fiscali). I documenti da presentare sono: la scheda con descrizione dell'intervento, il codice alfanumerico Cpdi assegnato dal sito di Enea e la firma del soggetto beneficiario e l'email di Enea con il suddetto codice; l'asseverazione di un tecnico abilitato; schede tecniche dei componenti e la marcatura CE che ne garantisce l'efficienza energetica; attestazioni di prestazioni per la trasmissione solare totale; delibera dell'assemblea per l'esecuzione dei lavori (per gli interventi nei condomini); dichiarazione di consenso del proprietario;

fatture delle spese (se il pagamento non può essere eseguito con bonifico o se riguardano interventi su parti comuni di condomini); ricevute dei bonifici.

Quali tende, persiane, tapparelle rientrano nelle agevolazioni

Rientrano nelle agevolazioni le schermature solari come: veneziane, tende a rullo, tende da sole, esterne a bracci pieghevoli o rotanti. Sono comprese anche le chiusure oscuranti come persiane, avvolgibili, tapparelle, con certificazione CE, che possono essere combinate con vetro o autonome. Sono escluse dall'agevolazione le spese per le sostituzioni o le installazioni di singoli componenti e quelle per le riparazioni.

Quali zanzariere rientrano nelle agevolazioni

Anche le zanzariere possono rientrare nell'incentivo e fanno parte delle chiusure oscuranti, ma solo quelle con un valore del fattore di trasmissione solare totale collegato con la superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 (con riferimento al vetro di tipo C, norma Uni En 14501). Infatti solo questo tipo di zanzariere sono in grado di svolgere la funzione di oscurante, riducendo la luce del sole nella stanza. Il limite massimo di spesa detraibile è uguale a quello delle tende: ammonta a 60mila euro. Il bonus è erogato in vari modi: con la detrazione Irpef in 10 anni, con pagamento a rate; sconto in fattura e con la cessione del credito d'imposta ad un soggetto terzo.