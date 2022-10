Bonus 550 euro per i lavoratori part time ciclici: a chi spetta e come fare domanda

Bonus di 550 euro in arrivo per i lavoratori part time. È stata pubblicata nei giorni scorso la circolare Inps 115/2022 per il riconoscimento dell'indennità una tantum a favore dei lavoratori part-time ciclico verticale. L'indennità è pari a 550 euro per il 2022 ed è prevista dal decreto Aiuti varato nel maggio scorso (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).

A chi spetta

Destinatari della misura sono i lavoratori dipendenti di aziende private, già titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale cioè caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese. Può accedere alla prestazione il lavoratore che, in forza del suddetto contratto, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno 4 settimane (per gli assicurati del Fondo Pensioni Lavoratori Dello Spettacolo il periodo sarà parametrato in giornate).

I requisiti

Per avere il bonus, il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, di trattamento pensionistico diretto o di Naspi, ancorché sospesa.

Come fare la domanda

La domanda può essere presentata telematicamente sul sito dell'Inps, entro il 30 novembre 2022 o attraverso gli istituti di patronato.