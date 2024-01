Bonus 2024, tutti quelli previsti per casa, famiglie e disoccupati (e gli aiuti ridotti o cancellati)

«Tagliare la spesa e non aumentare le tasse». Questa è la direzione economica che ha in mente Giorgia Meloni per il 2024. Un anno che inizia con una profonda revisione dei bonus: molti sono stati cancellati o ridotti, alcuni arriveranno. Per giovani, famiglie e disoccupati, quindi ci saranno diverse novità: alcune positive, altre negative. Sicuramente il cambiamento che fa più discutere è quello sul Superbonus, ritenuto dal governo troppo oneroso per le casse dello Stato: per questo la percentuale di sconto passerà al 70%.

Ma non sarà l'unica novità, vediamo allora nel dettaglio cosa cambia già da questo gennaio.

I bonus cancellati o ridotti nel 2024

Con la fine del 2023 abbiamo detto addio addio al bonus occhiali, che vale fino a 50 euro per chi ha un Isee fino a 10mila euro. Sparisce anche il credito d’imposta al 50% per i sistemi di acqua potabile, così come l’Iva agevolata su pellet, pannolini e assorbenti. E ancora: stop al contributo da 10 euro per la revisione dell’auto, agli sconti sulle tasse per comprare casa per gli under 36 o se compri immobili green e al Superbonus al 110% o al 90% (calerà al 70%).

Sparito nel 2024 anche il bonus donne, con l’esonero contributivo al 100% (con tetto massimo a 8.000 euro) per i privati che assumevano o stabilizzavano lavoratrici donne in condizione di bisogno sociale. Addio anche al bonus giovani under 36, il contributo (sempre fino a un massimo di 8.000 euro) per i privati che assumevano a tempo indeterminato giovani. Viene riconfermata la detrazione l’Irpef al 50% della spesa effettuata per l’acquisto di mobili e determinate categorie di elettrodomestici. Il bonus viene però rivisto al ribasso: si scende dai massimo 4mila euro del 2023 ai massimo 2.500 euro del 2024. La misura riguarda chi ha fatto lavori nel 2023 e a chi li avvia nel 2024.

Il bonus psicologo e il maxi-contributo auto green

A gennaio, però, dovrebbe partire il nuovo bonus psicologo: da 500 fino a 1500 euro, per Isee fino a 50mila euro. Ma ci sono pochi fondi e si privilegerà chi ha meno e fa domanda prima. Sempre a gennaio si attende il decreto che sblocca i bonus auto: arriveranno alla cifra record di 13.750 euro per l’acquisto di veicoli green, privilegiando chi rottama auto più vecchie e ha un Isee entro i 30mila euro. Si sommerà al contributo per installare colonnine di ricarica.

Arriverà poi il bonus asili nido fino a 3.600 euro se si hanno due figli e un Isee entro i 40mila euro. E ancora: per i primi tre mesi del 2024 è stato confermato (anche se rivisto nelle modalità di erogazione e nelle somme) il bonus bollette luce e gas per le famiglie con Isee non superiore ai 15.000 euro. Addio quindi a 18App da 500 euro: arrivano la Carta cultura giovani e la Carta merito. La prima vale per i 18enni il cui nucleo familiare abbia un Isee sotto i 35.000, la seconda per chi ha ottenuto 100/100 all’esame di maturità. Ciascuna carta vale 500 euro e sono cumulabili.

La social card e l'aumento degli stipendi

Prorogata quindi la Social Card per la spesa e la benzina: il nuovo accredito sarà di 80 euro ogni due mesi. Nella card dovrebbe arrivare anche il bonus trasporti, finora erogato a chi faceva domanda con Isee entro i 20mila euro (la card spetta invece per Isee entro i 15mila). Confermati anche il bonus part time da 550 euro, il bonus barriere architettoniche al 75% e il sismabonus fino all’85%.

Da gennaio, poi, saliranno le buste paga: fino a 260 euro in più l’anno con l’intervento sull’Irpef, che sarà praticamente azzerato nel Lazio per l'aumento dell'Irpef regionale. Tutto ciò si somma al rinnovato taglio del cuneo fiscale e alle nuove soglie dei fringe benefit. Infine la posto del Reddito di cittadinanza arriva l'Assegno di inclusione, che vale solo per le famiglie considerate dal governo fragili oltre che in condizioni economiche svantaggiose. Si avranno fino a un massimo di 7.560 euro annui (meno del Reddito), con un requisito Isee a 9.360 euro.

