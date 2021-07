Aumento di bollette e carburanti: +250 euro per gli italiani. Federconsumatori: «E' fondamentale che il Governo intervenga»

La crisi economica in Italia dovuta alla pandemia sembra non avere fine. Ai tanti problemi cui sono sottoposte le famiglie italiane, arriva anche l'aumento del prezzo dei carburanti e delle tariffe energetiche. A confermarlo sono le stime di Federconsumatori: «L'insopportabile aumento dei costi dei carburanti causerà forti aggravi per le famiglie, specialmente in vista delle vacanze estive». Secondo i calcoli dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, il prezzo della benzina dovrebbe attestarsi almeno 12 centesimi al di sotto di quello attuale. Il sovrapprezzo applicato, in termini annui, porterebbe ad un aggravio di circa +144 euro ad automobilista. Gli aumenti in termini indiretti, sui beni di consumo trasportati in larga parte su gomma, saranno di 107,28 euro annui a famiglia. Il totale delle ricadute, in termini annui a famiglia ammonta quindi a 251,28 euro.

«In pieno periodo di vacanza - si legge in una nota di Federconsumatori - non aumentano solo i carburanti, ma come prevedibile crescono i costi dei servizi relativi ai trasporti, che si attestano al +1,1% e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%). Con il tasso di inflazione a questi livelli le ricadute per i cittadini saranno di +536,40 euro annui a famiglia». Un andamento "estremamente preoccupante": «È fondamentale - si sottolinea - che il Governo intervenga disponendo un attento monitoraggio dei prezzi dei beni energetici e una ormai improrogabile riforma del sistema di tassazione su bollette».