Benzina: prezzo torna a salire, +5 cents a 1,655 al litro. Da inizio anno il pieno aumentato di 10 euro

Tornano a salire dopo un periodo di quiete i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni settimanali del Ministero della transizione ecologica, il prezzo medio in modalità self service della benzina è aumentato di 5 centesimi al litro, arrivando a 1,655 euro. Il diesel è a 1,504 euro al litro, in rialzo in questo caso di 4 centesimi rispetto al monitoraggio della settimana precedente.

"Dall'inizio dell'anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, un pieno da 50 litri è aumentato di 10 euro e 68 cent per la benzina e di 9 euro e 25 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 14,8% e del 14%. Su base annua è pari a una stangata ad autovettura pari a 256 euro all'anno per la benzina e 222 euro per il gasolio". E' il calcolo dell'Unione nazionale consumatori alla luce degli ultimi dati sui prezzi dei carburanti. In un anno, dalla rilevazione del 7 settembre 2020, quando il prezzo della benzina era pari a 1,398 euro al litro e il gasolio a 1,282 euro al litro, un pieno da 50 litri costa invece 12 euro e 84 cent in più per la verde e 11 euro e 12 cent in più per il diesel, con un rialzo, rispettivamente, del 18,4% e del 17,4%. "Un rincaro che equivale, su base annua, a una mazzata pari a 308 euro all'anno per la benzina e a 267 euro per il gasolio" conclude l'associazione.