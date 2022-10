BCE, Lagarde: "Stabilità prezzi nostro obiettivo. Eurobond? Aiuterebbero"

(Teleborsa) - La Presidente della BCEnon molla e continua a sostenere la necessità di una politica più restrittiva per riportare l'inflazione su livelli consoni al target."Il ritorno alla. E' il nostro obiettivo primario ed è quello che dobbiamo fare", ha ribadito la numero uno dell'Eurotower, partecipando ad un convegno dell'Atlantic Council e facendo cenno al mandato che giustifica l'operato dell'Istituto di Francoforte.nell'arco delle prossime riunioni", ha aggiunto Lagarde, indicando che "altrimenti ci sarà un danno per l'economia ancora maggiore".Dichiarazioni che non hanno mancato di avere effetti sul mercato, facendo impennare di nuovo lo(+3,56%) con u rendimento delLagarde ha parlato anche degli, ammettendo che. "La forza del mercato USA sono i Treasury", ha detto la Presidente, aggiungendo "noi non ce li abbiamo. L'unico strumento simile è nelle emissioni della Commissione europea fatte per finanziare Next Generation Eu. Ma è stato fatto solo ad hoc per la pandemia".