Niente Imu nel 2021 per il settore del turismo e dello spettacolo, anno bianco per gli autonomi, 10 giorni di congedi per i papà e attenzione al rientro delle neomamme al lavoro, anche se per favorire la parità e le opportunità di genere lo stanziamento di appena 2 milioni viene rimandato al 2022. Alla Camera, dove è stata a lungo ferma, la manovra inizia a cambiare. Ecco alcune delle novità principali approvate finora in Commissione bilancio.

Verifica governo, rimpasto “light” per Conte: lo stallo preoccupa il Quirinale

AIUTI AGLI AUTONOMI

Con un miliardo di euro nel 2021 viene finanziato lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per le partite Iva e i professionisti. La proposta di modifica è a prima firma Garavaglia (Lega) ed è stata sottoscritta da tutti i partiti. Non è ancora stato votato, ma l'ok sembra più che scontato, l'emendamento che istituisce un ammortizzatore sociale fino a un massimo di 800 euro per i titolari di partita Iva da almeno 4 anni. Per ottenerlo bisognerà aver subito una riduzione del reddito di almeno il 50% rispetto alla media dei tre anni precedenti alla richiesta. Il costo, secondo il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, è di 124 milioni.

De Luca: «Attenti a Natale, non uscite o rischiate di incontrare Salvini»

STOP IMU

La sospensione dell'imposta, già in parte attiva quest'anno, riguarderà nel 2021 il turismo e lo spettacolo. Saranno esenti discoteche, fiere, stabilimenti balneari, agriturismi, villaggi turistici, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi.

Manovra, telefonino cellulare gratis un anno e due quotidiani per i redditi più bassi

INCENTIVI ALLE NEOMAMME AL LAVORO

Vengono stanziati 50 milioni nel 2021 per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura delle mamme al rientro dal parto. I fondi puntano a sostenere le «misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri». Per favorire la parità salariale e le opportunità di genere sul lavoro la dote è invece di 2 milioni ma dal 2022.

Incentivi fino al 30 giugno 2021 anche per Euro 6 (fino a 3.500 euro) e veicoli commerciali (da 800 a 8.000 euro)

BONUS E-CAR E ACQUA

Per sostituire soffioni della doccia, rubinetti e wc con moderni apparecchi che consentano il risparmio dell'acqua arriva un bonus da 1.000 euro. Se si ha un Isee inferiore a 30.000 euro e si compra un'auto elettrica con un costo fino a 30.000 euro sarà garantito invece un sostegno pari al 40% del costo di acquisto. Sono in arrivo anche gli ecoincentivi alla rottamazione per l'acquisto di euro 6, per le auto ibride ed elettriche e anche per i veicoli commerciali.

Manovra, alla Camera si studia il primo maxi-pacchetto di emendamenti riformulati

TASSE SOSPESE PER LO SPORT

Stop di due mesi ai versamenti di ritenute, Iva, tasse e contributi per federazioni, enti e società sportive professionistiche e dilettantistiche. I versamenti dovuti di gennaio e febbraio andranno saldati entro il 30 maggio o in 24 rate mensili a partire da quella data.

NUOVO RINVIO SUGAR TAX AL 2022

Via libera della commissione Bilancio della Camera al nuovo rinvio per la sugar tax: l'imposta sulle bevande zuccherate entrerà in vigore dal 1 gennaio 2022.

Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 08:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA