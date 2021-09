Ancora poco tempo per pensionati e beneficiari di prestazioni assistenziali che non hanno inviato all’Inps i dati sui propri redditi, per confermare il diritto agli assegni. Nei prossimi giorni, a partire dal 15 settembre per le pensioni collegate al reddito, in caso di mancato adempimento inizieranno a scattare le revoche ed il recupero delle somme percepite indebitamente.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati