Oggi la valorizzazione del patrimonio tecnologico e dei talenti di Eni – due pilastri dell’innovazione su cui l’azienda investe da sempre e su cui fa leva per affrontare la sfida verso l’obiettivo Net Zero – passa anche da Eniverse.

Nata nell’agosto del 2022, Eniverse, Corporate Venture Builder, ha già valutato oltre 130 tecnologie proprietarie del gruppo. Tra le aree di innovazione in cui opera la società figurano per esempio le rinnovabili, l’energy storage, le tecnologie Ccus (Carbon Capture, Utilisation and Storage, ossia Cattura, Utilizzo e Stoccaggio del Carbonio), l’efficienza energetica a livello industriale, la mobilità urbana, le smart cities e le soluzioni digitali e Iot. In particolare, la società si occupa di market incubation per le tecnologie che non hanno raggiunto livelli di maturità adeguata, market validation per le interazioni con il mercato e business building con la costituzione di nuove ventures e supportandole nella fase di scale up. Insomma, Eniverse combina l’open innovation e la valorizzazione degli asset tecnologici per accelerare il processo di trasformazione verso un futuro low carbon. Un approccio strategico in una fase in cui è prioritario bilanciare la crescita dei consumi di energia derivante dall’aumento della popolazione mondiale e l’urgenza di fronteggiare (e contrastare) il cambiamento climatico. L’impegno di Eni per promuovere lo sviluppo tecnologico è testimoniato dagli oltre 8mila brevetti attivi. Negli ultimi anni Eni ha investito ingenti risorse nello sviluppo di tecnologie in grado di implementare sistemi di decarbonizzazione utilizzabili in tutti i settori del sistema economico industriale. La creazione di questo veicolo societario dimostra davvero come le tecnologie proprie del gruppo e l’innovazione rappresentino per l’Eni un’importante leva competitiva di business oltre, come detto, un pilastro fondamentale della propria trasformazione strategica.

